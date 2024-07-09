Глава Федерации дзюдо России: «МОК превратил отбор на Олимпиаду в предмет торговли. Это недостойно такой организации»

Глава Федерации дзюдо России рассказал о причинах отказа от Олимпийских игр.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к четверых российских дзюдоистов. В список не попали лидеры сборной, после чего ФДР отказалась отправлять спортсменов на Игры.

– Изначально решение было принято президиумом федерации, но затем мы провели заседание со спортсменами, где они самостоятельно приняли решение, высказав позицию. Я горд тем, что у нас есть понимание, и спортсмены придерживаются такой точки зрения.

Федерация дзюдо России сделала все, чтобы наши спортсмены смогли поехать на Олимпийские игры. Изначально мы заявили, что действуем в интересах спорта, дружбы. Однако мы также сказали, что не будем переходить красную линию и не будем подписывать декларации по несогласию с политикой нашей страны.

Да, мы понимали, что нас будет проверять агентство Sportradar. Они проверяли наших спортсменов, их высказывания в СМИ, соцсетях на причастность к СВО. Все полтора года отборочных соревнований наша сборная постоянно находилась под проверкой этого агентства, за работу которого мы платили.

Это приличные деньги, но главное не в другом – мы могли потратить и в сто раз больше. Главное, что мы выполнили все требования, чтобы в конце концов наши спортсмены стояли на пьедестале Олимпийских игр.

Пусть без гимна – да, но болельщики пели бы его у своих телевизоров, я в этом уверен. Медали, которые были завоеваны в течение полутора лет отбора, уходили нашим спортсменам. И все говорили, что это русские медали.

И вот сейчас причина отказа МОК совершенно неспортивная. Это желание каких‑то заинтересованных лиц, чтобы россияне не стояли на пьедестале. А с этим мы смириться не можем.

Мы общались со спортивным директором МОК. В диалоге с нашей стороны было сказано, что если бы нам изначально сообщили, что существуют какие‑то другие критерии отбора, то мы бы подумали, надо ли вообще на это идти. Но нам заявили правила, которые мы выполнили, а теперь нас снова не пускают.

Когда мы это сказали, то на следующий день спортивный директор МОК снова вышел на нас и предложил пообщаться. Его предложение заключалось в том, чтобы еще раз обсудить список, но пройтись поименно. Мы не согласились, потому что на каждого у нас будут одни и те же ответы. Мы сказали: или все, или никто.

Нам было сказано, что мы еще можем получить новую информацию от них, но пока мы ничего не получили. Судя по всему, они превратили отбор в предмет торговли.

– Что они могут предложить?

– Я не знаю. И даже пока не хочу думать. Это недостойно такой организации, как , вести такие игры. Мы привыкли с большим уважением относиться к истории Олимпийских игр, но сегодня мы видим, что Олимпиада превращается в политический инструмент, – сказал Сергей Соловейчик.

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