Захарова о недопуске россиян к Олимпиаде: «Это настоящий расизм, национализм, нацизм, когда по признаку крови и географической принадлежности людей отстраняют»

Мария Захарова высказалась об отказе российских дзюдоистов ехать на Олимпиаду.

Допуск от МОК получили четыре дзюдоиста – Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Однако президиум Федерации дзюдо России заявил, что команда не принимает условия МОК.

«Я слышу многое, говорят и о политизации спорта, я имею свое видение на этот счет. Тут две причины. Первое, это настоящий расизм, национализм, нацизм, когда по признаку крови и географической принадлежности людей отстраняют от чего-то, лишают прав.

А второй момент – это уничтожение мирового спорта. Если страну, которая дала столько мировому спорту, спортсменов, атлетов, тренеров, спортивных объектов, дважды проводила на высочайшем уровне Олимпийские игры, отстраняют от мирового спорта, значит, мировой спорт разрушают.

Беларусь проходит то же самое, издеваются над спортсменами. За что? С одной стороны мы слышали жидкие и безмозглые объяснения, говорящие об агрессии. Только мы прекрасно понимаем, что это не агрессия России по отношению к Украине, а война Запада в отношении нашей страны.

Даже если у них была такая идеология, они должны были пройти по всем горячим точкам в мире. Но это не относится к вопросам справедливости, а к расизму, когда одним можно, а другим нельзя.

У них есть желание заменить принципы истинного олимпизма псевдоидеалами, псевдоценностями. Посмотрите, что творится с гендерами, когда мужчин называют женщинами, а женщин – мужчинами, и допускают к тем или иным видам спорта.

Посмотрите, что творится с политизацией спорта, когда оказывается, что для того, чтобы показать хороший результат, надо выкрикнуть какой-то политический лозунг. Мировой спорт разобщается на глазах.

Но ответ на это есть – альтернативные спортивные движения, которые набирают силу. И это не желание отомстить или что-то такое, это очевидная реальность, что мировой спорт будет и дальше искажаться теми, кого не устраивали истинные олимпийские ценности», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова.

Борцы отказались от Олимпиады, хотя только что обещали «костьми лечь, но быть там». Что изменилось?

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