Захарова о недопуске россиян к Олимпиаде: «Это настоящий расизм, национализм, нацизм, когда по признаку крови и географической принадлежности людей отстраняют»

Теги дзюдо Париж-2024 Политика Мария Захарова Р-Спорт дискриминация Единоборства

Мария Захарова высказалась об отказе российских дзюдоистов ехать на Олимпиаду.

Допуск от МОК получили четыре дзюдоиста – Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Однако президиум Федерации дзюдо России заявил, что команда не принимает условия МОК.

«Я слышу многое, говорят и о политизации спорта, я имею свое видение на этот счет. Тут две причины. Первое, это настоящий расизм, национализм, нацизм, когда по признаку крови и географической принадлежности людей отстраняют от чего-то, лишают прав.

А второй момент – это уничтожение мирового спорта. Если страну, которая дала столько мировому спорту, спортсменов, атлетов, тренеров, спортивных объектов, дважды проводила на высочайшем уровне Олимпийские игры, отстраняют от мирового спорта, значит, мировой спорт разрушают.

Беларусь проходит то же самое, издеваются над спортсменами. За что? С одной стороны мы слышали жидкие и безмозглые объяснения, говорящие об агрессии. Только мы прекрасно понимаем, что это не агрессия России по отношению к Украине, а война Запада в отношении нашей страны.

Даже если у них была такая идеология, они должны были пройти по всем горячим точкам в мире. Но это не относится к вопросам справедливости, а к расизму, когда одним можно, а другим нельзя.

У них есть желание заменить принципы истинного олимпизма псевдоидеалами, псевдоценностями. Посмотрите, что творится с гендерами, когда мужчин называют женщинами, а женщин – мужчинами, и допускают к тем или иным видам спорта.

Посмотрите, что творится с политизацией спорта, когда оказывается, что для того, чтобы показать хороший результат, надо выкрикнуть какой-то политический лозунг. Мировой спорт разобщается на глазах.

Но ответ на это есть – альтернативные спортивные движения, которые набирают силу. И это не желание отомстить или что-то такое, это очевидная реальность, что мировой спорт будет и дальше искажаться теми, кого не устраивали истинные олимпийские ценности», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова.

Борцы отказались от Олимпиады, хотя только что обещали «костьми лечь, но быть там». Что изменилось?

Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка

40 комментариев
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Им точно с Медведевым один человек речи пишет.
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Нет, Маша. Отстраняют ровно по другой причине. И все эту причину знают.
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Ответ Павел Федин
Комментарий удален модератором
Алкоголизм
+29
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+26
Чем наглее ложь, тем больше в неё верят. (С)
+24
-8
+16
Ответ Трент Резнор
Им точно с Медведевым один человек речи пишет.
Наливает...
+17
-1
+16
Ответ Павел Федин
Комментарий удален модератором
Идиотизм ещё...
+13
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+12
ждём в комментах любителей вотэбаутизма 😉
+14
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+9
Все тот же набор слов-страшилок. Даже скучно. Косноязычие, бормотание под нос и штампованные формулы это прям фирменный знак лавровской епархии.
+9
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+7
" С одной стороны мы слышали жидкие и безмозглые объяснения, говорящие об агрессии. Только мы прекрасно понимаем, что это не агрессия России по отношению к Украине, а война Запада в отношении нашей страны".
Получается, что Запад на Украине напал на нас...Этим все сказано, с нами после таких заявлений еще много лет общаться не захотят.
+9
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Ответ Трент Резнор
Им точно с Медведевым один человек речи пишет.
кхе - кхе
+3
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Только мы прекрасно понимаем, что это не агрессия России...
.
Только вы и понимаете.
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+3
* крутит ручку шарманки
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Ответ Dr. Heisenberg
Все тот же набор слов-страшилок. Даже скучно. Косноязычие, бормотание под нос и штампованные формулы это прям фирменный знак лавровской епархии.
Сложно с вами не согласиться. Во времена того же Громыко, слог был совершенно другой.
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Не совсем понятно, кого в паре Армения - Азербайджан надо было отстранять. Армению в 90-м или Азербайджан в 23-м?
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Слушайте это россияне. Не участвуйте в мировых состязаниях, рожайте детей, живите в полном осознании того, что вы все жертвуете своими целями ради государства. Вот истинный путь викинга, Валгалла оценит
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Ответ Солдатик
Нас наказали за хохлядскую боль. Через пол года помиримся. Путин взял что хотел(американцы не успели) - а именно титан, литий и всю таблицу Менделеева на Донбассе. Ради этого весь олимпийский плачь. Ради металла в земле, урана и т.д и т.п. все остальное спишет история. Тока бизнес как говорят капиталисты.
С кем? Там десятелетия нужны, и то сомнительно
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Чем наглее ложь, тем больше в неё верят. (С)
"Верую, ибо абсурдно."
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А ничего из перечисленных слов не было бы, не случись 24 февраля.
Олимпиада-80 была на фоне бойкота из-за Афганистана и потом 1984 год с ответным бойкотом, а после Сочи отдача уже замучила
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Ответ Splin
ну почему тогда ни разу не отстранили Штаты?
США вторглась в Ирак с одобрения ООН и Россия не голосовала против. Вы хотя бы чуть чуть копните глубже в историю, чем эти бредни писать, рассчитанные на домохозяек, смотрящих 1канал
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А дальше что?
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Ответ простокрокодил
Наливает...
Не,накатила уже. Видимо Димка в гости зашёл. Завтра ждём от него пост.
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Ответ Artur Sekhian
США вторглась в Ирак с одобрения ООН и Россия не голосовала против. Вы хотя бы чуть чуть копните глубже в историю, чем эти бредни писать, рассчитанные на домохозяек, смотрящих 1канал
А кто сказал что речь об Ираке? Понеслись с выводами впереди паровоза, детсад ей богу
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Ответ Трент Резнор
Им точно с Медведевым один человек речи пишет.
Политизация спорта-это действительно ужасно. Жалко поколение наших спортсменов, которое возможно так и не примет участие ни в одной олимпиаде.
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Комментарий удален модератором
Забыла еще назвать это терроризмом и киднеппингом...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Чем наглее ложь, тем больше в неё верят. (С)
Слоган нынешнего запада
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Ответ Maxeg
Комментарий скрыт
Это вы своей любимице говорите. смело. Мне плевать на запад, меня беспокоит моя страна и что в ней творится и к чему приведет сво. А у вас все какие-то либарстические идеи на уме, о других по тв не рассказали. вам в радость, что патриот Ротенберг хоккеем рулит, Дюков - футболом.
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Ответ Splin
Комментарий скрыт
БЫкать- это любимое занятие в патриотическом запое.
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В чем не права?
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Ответ Солдатик
С западом с западом хохол, украинцев кинут...Войнушка чисто ради богатства в земле. А там его на триллионы долларов. Помощь Запада это так инвестиция мелкая.
какой еще хохол? это вообще к чему
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