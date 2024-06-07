Лайшев о решениях МОК: «Это узурпаторство Олимпийских игр, наглость и хамство. Нужно меньше переживать и создавать соревнования, что мы и сделали»

Ренат Лайшев считает, что Игры БРИКС могут стать альтернативой Олимпиаде.

– На следующей неделе в Казани стартуют . Какое значение они несут для российского спорта?

– Они несут огромное значение, потому что это Игры, где могут проявить себя наши талантливые выдающиеся спортсмены. Это очень важно для подъема морального духа в связи с современными условиями, санкциями, которые существуют сегодня.

Многие специалисты в области того же самбо очень рады, что можно выступать на Играх БРИКС. И это потребность сегодня наших талантливых спортсменов реализовать себя в жизни и в международных соревнованиях, несмотря ни на что.

– Могут ли эти Игры БРИКС стать в будущем некой альтернативой Олимпийским играм? Чтобы не зависеть от решений МОК, быть ли России в международном спорте или нет.

– Абсолютно уверен в этом. Уверен, что Казань проведет Игры БРИКС на высочайшем уровне. В нашей стране есть огромный опыт проведения самых крупных международных соревнований и турниров.

Казань в этом ряду занимает особое место. И для этого нам нужны только дружественные страны, которые приедут и будут принимать участие вместе с нашими спортсменами. А в перспективе это могут быть даже соревнования серьезнее, чем Олимпийские игры.

– А что должно случиться, чтобы на Игры БРИКС вдруг западные страны приехали?

– Ну, я помню времена – 1980 и 1984 годы, когда приезжали к нам и западные страны в Москву. Ничего такого удивительного не будет в этом. Я уверен, что в дальнейшем будет еще больше спрос и предложение.

– Согласны ли вы с тем, что нынешний Международный олимпийский комитет ( ) напрямую подчиняется США и коллективному Западу?

– Абсолютно согласен и долгое время говорил, что это издевательство не только над нашей страной, но и над всеми остальными. Это узурпаторство Олимпийских игр, наглость и хамство.

Нужно меньше переживать и создавать соревнования, что мы и сделали. И идти вперед к общей победе во всех направлениях. И в спорте, и в других делах, – сказал президент « ».