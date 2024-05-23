Тамерлан Башаев: «Ехал на чемпионат мира за золотом. Сложно передать, насколько бронза – это больно»

Тамерлан Башаев заявил, что расстроен результатом чемпионата мира.

На ЧМ-2024 в Абу-Даби российский дзюдоист взял бронзу в категории свыше 100 кг. В 2021 году он стал серебряным призером чемпионата мира.

«Конечно, я ехал за золотом: предолимпийский чемпионат мира, всегда хочется выиграть, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Словами сложно передать, насколько бронза – это больно, но я из тех, кто поднимается, двигаться дальше – мое кредо. Поэтому для меня это всего лишь пища ля размышлений», – сказал Башаев.

Он также заявил, что конкуренция с его мотивирует. Оба спортсмена претендуют на поездку на Олимпийские игры.

«Я считаю, что это нас делает только сильнее, мы друг друга мотивируем на тренировках.

Ты видишь, когда твой соперник после тренировки еще дорабатывает, потом еще качается, растягивается, и это тебя заставляет тоже, не оставляет тебя спортивное самолюбие – если сейчас остановишься, ты же знаешь, что он продолжает работать, значит он поднимается на ступень выше. Поэтому я считаю, что это позитивный фактор.

Психологически я готов к объявлению состава [сборной на Олимпиаду], это жизнь. Какой бы результат ни был, я буду им доволен, потому что такова жизнь. Нужно уметь признавать поражение или уметь себя спокойно вести, когда ты побеждаешь», – приводит слова Башаева ТАСС.