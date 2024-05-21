🥈 Российский дзюдоист Тимур Арбузов взял серебро на чемпионате мира в ОАЭ
Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал серебро на чемпионате мира в ОАЭ.
В финальной схватке в весовой категории до 81 кг Арбузов уступил грузину Тато Григалашвили.
Бронза досталась Сомону Махмадбекову из Таджикистана и Ли Джун Хвану из Южной Кореи.
ЧМ в Абу-Даби завершится 24 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Арбузову 20 лет. Ранее он стал победителем турнира Большого шлема в Тбилиси.