🥈 Российский дзюдоист Тимур Арбузов взял серебро на чемпионате мира в ОАЭ

Теги сборная России дзюдо сборная Южной Кореи сборная Грузии Тато Григалашвили Чемпионат мира по дзюдо Тимур Арбузов Единоборства

Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал серебро на чемпионате мира в ОАЭ.

В финальной схватке в весовой категории до 81 кг Арбузов уступил грузину Тато Григалашвили.

Бронза досталась Сомону Махмадбекову из Таджикистана и Ли Джун Хвану из Южной Кореи.

ЧМ в Абу-Даби завершится 24 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Арбузову 20 лет. Ранее он стал победителем турнира Большого шлема в Тбилиси.

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