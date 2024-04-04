Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Международной федерации самбо

Теги Владимир Путин самбо Сиди Мохамед Далил Скалли Единоборства

Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Международной федерации самбо.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Марокканец Сиди Мохамед Далил Скалли, также возглавляющий Африканскую конфедерацию самбо, награжден за большой вклад в развитие и популяризацию самбо в России. 

Также орденов Дружбы были удостоены председатель Белорусской федерации самбо Александр Кобрусев, президент Союза самбо Азии и Океании Аламжон Муллаев из Узбекистана и менеджер команды по самбо Итальянской олимпийской федерации Роберто Феррарис.

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