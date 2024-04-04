Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Международной федерации самбо.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Марокканец Сиди Мохамед Далил Скалли, также возглавляющий Африканскую конфедерацию самбо, награжден за большой вклад в развитие и популяризацию самбо в России.

Также орденов Дружбы были удостоены председатель Белорусской федерации самбо Александр Кобрусев, президент Союза самбо Азии и Океании Аламжон Муллаев из Узбекистана и менеджер команды по самбо Итальянской олимпийской федерации Роберто Феррарис.