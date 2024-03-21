Чернышенко об условиях допуска россиян на Олимпиаду: «Если будет возможность у спортсменов, наверное, надо ехать»

Дмитрий Чернышенко прокомментировал условия допуска россиян на Олимпиаду.

«Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться.

Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать

Оценку Олимпиаде должны давать сами спортсмены. Если МОК официально подтвердит, что снимаются условия, по которым имеющие допуск спортсмены должны осудить СВО или отказаться от Родины, то я думаю, что юридических препятствий для того, чтобы спортсмены поехали на Олимпиаду, не будет», – сказал вице-премьер РФ.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно