Чернышенко об условиях допуска россиян на Олимпиаду: «Если будет возможность у спортсменов, наверное, надо ехать»

Теги МОК Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 Единоборства

Дмитрий Чернышенко прокомментировал условия допуска россиян на Олимпиаду.

«Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться.

Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать

Оценку Олимпиаде должны давать сами спортсмены. Если МОК официально подтвердит, что снимаются условия, по которым имеющие допуск спортсмены должны осудить СВО или отказаться от Родины, то я думаю, что юридических препятствий для того, чтобы спортсмены поехали на Олимпиаду, не будет», – сказал вице-премьер РФ.

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5 комментариев
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"Если МОК официально подтвердит, что снимаются условия, по которым имеющие допуск спортсмены должны осудить СВО или отказаться от Родины, то я думаю, что юридических препятствий для того, чтобы спортсмены поехали на Олимпиаду, не будет», – сказал вице-премьер РФ." (с) МОК уже утвердил все условия участия россиян в ОИ. Там не идёт речь про отказ от Родины. А про СВО сказано, что не должно быть активной поддержки. Зачем додумывать и нагнетать обстановку?
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Наверное надо ехать, но окончательного указания ещё не поступило. Поэтому если что, я ничего не говорил...
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практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться." --- Брешет. 50 человек сможет, 12 уже отобрались.
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Ответ Melnikov1968
"Если МОК официально подтвердит, что снимаются условия, по которым имеющие допуск спортсмены должны осудить СВО или отказаться от Родины, то я думаю, что юридических препятствий для того, чтобы спортсмены поехали на Олимпиаду, не будет», – сказал вице-премьер РФ." (с) МОК уже утвердил все условия участия россиян в ОИ. Там не идёт речь про отказ от Родины. А про СВО сказано, что не должно быть активной поддержки. Зачем додумывать и нагнетать обстановку?
Нагнетать - это метод пропаган донов.
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