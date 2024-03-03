Российский призер ЧМ по дзюдо Казбек Занкишиев скончался в возрасте 31 года

Российский дзюдоист Казбек Занкишиев скончался в возрасте 31 года.

Об этом 2 марта сообщила Федерация дзюдо России (ФДР). Причина смерти не уточняется.

«Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо. Федерация дзюдо России выражает искренние соболезнования родным и близким Казбека Занкишиева», – говорится в сообщении ФДР.

Занкишиев – бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года в весовой категории до 100 кг. Также он является бронзовым призером чемпионата мира-2018 в соревнованиях смешанных команд.