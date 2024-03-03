Российский призер ЧМ по дзюдо Казбек Занкишиев скончался в возрасте 31 года

Теги сборная России дзюдо ФДР Казбек Занкишиев Единоборства

Российский дзюдоист Казбек Занкишиев скончался в возрасте 31 года.

Об этом 2 марта сообщила Федерация дзюдо России (ФДР). Причина смерти не уточняется.

«Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо. Федерация дзюдо России выражает искренние соболезнования родным и близким Казбека Занкишиева», – говорится в сообщении ФДР.

Занкишиев – бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года в весовой категории до 100 кг. Также он является бронзовым призером чемпионата мира-2018 в соревнованиях смешанных команд.

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9 комментариев
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Очень жаль, искренние соболезнования родным и близким.
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А что случилось , причина?
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5 лет назад он был мощным и здоровым спортсменом прошедшим всё проверки здоровья а теперь умирает в 31 год? Если это естественные причины то вопросы к медикам которые не видели или скрыли симптомы которые явно были и ранее, а если другие причины смерти, то учитывая возраст умершего их стоит указать
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Ответ Карпов Стас
А что случилось , причина?
не война
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