Российские дзюдоисты Каниковский и Тасоев победили на Гран-при в Португалии, Башаев завоевал бронзу

Теги сборная России дзюдо Гран-при Тамерлан Башаев Инал Тасоев Матвей Каниковский Единоборства

Российские дзюдоисты Каниковский и Тасоев выиграли золото этапа Гран-при в Португалии.

Матвей Каниковский в финале в весовой категории до 100 кг победил Николоза Шеразадишвили, представляющего Испанию.

Инал Тасоев (свыше 100 кг) в финальном поединке одолел южнокорейца Ким Мин Чона.

Еще один россиянин Тамерлан Башаев завоевал бронзу (свыше 100 кг) – он победил представителя ОАЭ Магомедомара Магомедомарова.

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2 комментария
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Где нас допустили, шатаем континент, завоевываем медали, а то что там без нас разыгрывают под
эгидой МОК - фуфло, Россия- мощь
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