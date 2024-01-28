Российские дзюдоисты Каниковский и Тасоев победили на Гран-при в Португалии, Башаев завоевал бронзу

Российские дзюдоисты Каниковский и Тасоев выиграли золото этапа Гран-при в Португалии.

Матвей Каниковский в финале в весовой категории до 100 кг победил Николоза Шеразадишвили, представляющего Испанию.

Инал Тасоев (свыше 100 кг) в финальном поединке одолел южнокорейца Ким Мин Чона.

Еще один россиянин Тамерлан Башаев завоевал бронзу (свыше 100 кг) – он победил представителя ОАЭ Магомедомара Магомедомарова.