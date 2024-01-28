Дзюдоист Лаврентьев о победе на этапе Гран-при: «Ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу»

Теги сборная России дзюдо Гран-при Данил Лаврентьев Единоборства

Дзюдоист Лаврентьев заявил, что ехал на этап Гран-при в Португалии только за золотом.

В финале весовой категории до 73 кг Лаврентьев победил испанца Сальвадора Касеса Року. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

«Я очень устал останавливаться в двух-трех шагах от пьедестала, поэтому ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу.

Полуфинал с Обидхоном Номановым из Узбекистана стал для меня как настоящий финал – терпели до последнего, и надо отдать должное сопернику, который держался до конца. Но сегодня был мой день.

А в финале я настолько серьезно готовился к поединку с японцем Рюгой Танакой, что даже не мог толком перестроиться, но уверенность в победе была настолько сильной, что у меня все получилось», – сказал Лаврентьев.

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