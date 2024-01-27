Абуладзе выиграл этап Гран-при по дзюдо в Португалии, Курбонмамадова завоевала серебро, Борисова – бронзу
Россиянин Яго Абуладзе победил на этапе Гран-при по дзюдо в Португалии.
Соревнования проходят в городе Одивелаш.
В финальной схватке в весовой категории до 66 кг Абуладзе одолел представителя Азербайджана Яшара Наджафова.
В весовой категории до 57 кг россиянка Дарья Курбонмамадова завоевала серебряную медаль, Глафира Борисова стала бронзовым призером в весе до 52 кг.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.