Адамян и Тасоев победили на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби, Башаев взял бронзу
Арман Адамян и Инал Тасоев взяли золото на турнире Большого шлема в Абу-Даби.
В финальной схватке в весовой категории до 100 кг Адамян победил Александра Куколя из Сербии.
Тасоев в категории свыше 100 кг одолел Эрика Абрамова из Германии.
Еще один россиянин Тамерлан Башаев стал бронзовым призером в категории свыше 100 кг. У женщин бронзу в категории свыше 78 кг завоевала Элис Старцева.
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