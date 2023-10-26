Адамян и Тасоев победили на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби, Башаев взял бронзу

Арман Адамян и Инал Тасоев взяли золото на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

В финальной схватке в весовой категории до 100 кг Адамян победил Александра Куколя из Сербии.

в категории свыше 100 кг одолел Эрика Абрамова из Германии.

Еще один россиянин Тамерлан Башаев стал бронзовым призером в категории свыше 100 кг. У женщин бронзу в категории свыше 78 кг завоевала Элис Старцева.

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