Главный тренер сборной России по самбо: «Чемпионат мира сложился для нас удачно. Было около 70 стран, высочайшая конкуренция»

Главный тренер российских самбистов назвал удачным выступление команды на ЧМ.

Чемпионат мира по самбо прошел в Ереване. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

«Удачно для сборной России сложился чемпионат мира. Считаю выступление успешным, было около 70 стран.

Для непростого времени очень большое количество стран, все сильнейшие были, конкуренция была высочайшая. Но наши спортсмены справились и выполнили поставленную задачу», – сказал Дмитрий Трошкин.

«Достойно выступили, очень успешно. На кого рассчитывали, те постарались, все выиграли.

Нет нареканий к сборной, выступили как никогда. Сборная, что женская, что мужская, прекрасно выступили», – заявил глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.