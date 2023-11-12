Российские самбисты завоевали четыре золотые медали в заключительный день ЧМ в Ереване

Теги результаты сборная России самбо чемпионат мира по самбо Единоборства

Россияне завоевали четыре золота в финальный день чемпионата мира по самбо.

Победы в боевом самбо одержали Рустам Талдиев (весовая категория до 71 кг), Саид Саидов (до 88 кг), Михаил Кашурников (свыше 98 кг).

На соревнованиях по спортивному самбо золото взял Антон Коновалов (до 98 кг). 

Также бронзовым призером в спортивном самбо стал Павел Сухопаров (до 79 кг), у женщин серебро завоевала Жанара Кусанова (свыше 80 кг), бронзу – Дарья Речкалова (до 80 кг).

Чемпионат мира проходил в Ереване. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. 

1 комментарий

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Jasson
Молодцы, ребята
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