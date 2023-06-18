Российские дзюдоисты Каниковский и Башаев завоевали золотые медали этапа Большого шлема в Астане

Россияне Каниковский и Башаев победили на этапе Большого шлема по дзюдо.

Соревнования проходят в Астане.

В финальном поединке в категории до 100 кг Матвей Каниковский победил представителя ОАЭ Джафара Костоева.

Тамерлан Башаев в финале соревнований в весовой категории свыше 100 кг победил таджикистанца Темура Рахимова. Еще один россиянин Валерий Ендовицкий в этой же категории завоевал бронзу.

Российские дзюдоисты выступают в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.