Арман Адамян: «До сих пор не могу осознать, что стал чемпионом мира, таких ощущений я еще не испытывал»

Россиянин Арман Адамян высказался о победе на чемпионате мира по дзюдо.

Адамян в финале категории до 100 кг одолел двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека.

«До сих пор не могу осознать, что стал чемпионом мира, таких ощущений я еще не испытывал. Я очень серьезно готовился, был в идеальной форме.

Лукаш – легенда, он смог выиграть все, но и я ехал только выигрывать, мне нужно было только золото, о серебре даже не думал. Я был чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это моя цель», – сказал Адамян.