Арман Адамян: «До сих пор не могу осознать, что стал чемпионом мира, таких ощущений я еще не испытывал»

Теги сборная России дзюдо Лукаш Крпалек ТАСС Арман Адамян Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Россиянин Арман Адамян высказался о победе на чемпионате мира по дзюдо.

Адамян в финале категории до 100 кг одолел двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека.

«До сих пор не могу осознать, что стал чемпионом мира, таких ощущений я еще не испытывал. Я очень серьезно готовился, был в идеальной форме.

Лукаш – легенда, он смог выиграть все, но и я ехал только выигрывать, мне нужно было только золото, о серебре даже не думал. Я был чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это моя цель», – сказал Адамян.

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1 комментарий

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Ромарио163
Где-то в углу сейчас плачет Карен Адамян
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