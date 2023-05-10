Иоланда Чен о недопуске дзюдоистов на ЧМ: «Обидно за часть наших спортсменов. Но имеет место компенсация: украинские спортсмены не поехали вообще»

Теги сборная России дзюдо Иоланда Чен Политика Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Иоланда Чен высказалась о недопуске нескольких российских дзюдоистов на ЧМ в Катаре.

Также экс-легкоатлетка прокомментировала новость о том, что на ЧМ по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент.

«Ужасно обидно за часть наших спортсменов, которых не допустили. Но часть наших спортсменов туда поехала, это плюс.

Ситуация неприятная для тех, кто не поехал, конечно. Но имеет место компенсация: украинские спортсмены не поехали вообще, а наших только восемь. Надо с этим, однако, разбираться.

По поводу ленточек. Мне кажется, рановато тут видеть какую‑то дискриминацию. Это другая страна, мусульманская. Надо смотреть правила соревнований.

Например, на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре нам многое запрещали из одежды, например. Нам кажется, что все должны знать наши атрибуты, но и мы не все знаем и понимаем их атрибуты.

Дело не в том, что ленточка ассоциируется с Россией или Беларусью, а в том, что организаторы вообще не понимают, что это такое», – сказала Чен. 

На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент

2 комментария

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Адам Нинуху
зато у соседей корова сдохла не все так плохо
+8
0
+8
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Andrey Mitkov
И что она прокомментировала?
Какую мысль высказала?
Кажется, что "мысль" и "Иоланда Чен" - антонимы...
+4
0
+4
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