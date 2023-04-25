Храмцов, Ларин, Артамонов и Минина вошли в список кандидатов на участие в ЧМ по тхэквондо

В Союзе тхэквондо России объявили список кандидатов на участие в чемпионате мира, который пройдет в Баку с 29 мая по 6 июня.

Ранее Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.

Среди мужчин в список вошли Идар Багов (весовая категория до 54 кг), Вячеслав Бовкун (58 кг), бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Артамонов (63 кг), Илья Данилов (68 кг), Кадырбеч Дауров (74 кг), олимпийский чемпион Максим Храмцов (80 кг), Рафаэль Камалов (87 кг) и олимпийский чемпион Владислав Ларин (свыше 87 кг).

Среди женщин в список вошли Алиса Ангелова (46 кг), Елизавета Ряднинская (49 кг), серебряный призер Олимпийских игр Татьяна Минина (53 кг), Маргарита Близнякова (57 кг), Лилия Хузина (62 кг), Юлия Зайцева (67 кг), Полина Хан (73 кг) и Кристина Адебайо (свыше 73 кг).

«Исполком Союза тхэквондо России 24 апреля утвердил состав на чемпионат мира в Баку. Он будет отправлен во Всемирную федерацию тхэквондо, которая в соответствии со своими критериями определит, кто будет допущен до участия в чемпионате мира. Мы рассчитываем, что такое право получат все заявленные нами спортсмены», – сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

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