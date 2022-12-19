Глава FIAS об учреждении Дня самбо в России: «Отличная новость. Надеюсь, что данный опыт станет «первой ласточкой» и примером для других стран»

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал новость об учреждении Дня самбо в России.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о том, что День самбо будет отмечаться 16 ноября.

«Это отличная новость для всего самбистского сообщества, для всех нас. Безусловно, учреждение Дня самбо будет способствовать развитию и популяризации нашего вида спорта в России.

Со своей стороны, я надеюсь на то, что данный опыт станет «первой ласточкой» и примером для других стран, которые также внесут День самбо в свои национальные календари.

Ведь самбо – это олимпийский вид спорта, который имеет миллионы поклонников во всем мире», – сказал Шестаков.

Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня самбо в России