Глава FIAS об учреждении Дня самбо в России: «Отличная новость. Надеюсь, что данный опыт станет «первой ласточкой» и примером для других стран»
Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал новость об учреждении Дня самбо в России.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о том, что День самбо будет отмечаться 16 ноября.
«Это отличная новость для всего самбистского сообщества, для всех нас. Безусловно, учреждение Дня самбо будет способствовать развитию и популяризации нашего вида спорта в России.
Со своей стороны, я надеюсь на то, что данный опыт станет «первой ласточкой» и примером для других стран, которые также внесут День самбо в свои национальные календари.
Ведь самбо – это олимпийский вид спорта, который имеет миллионы поклонников во всем мире», – сказал Шестаков.
Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня самбо в России
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