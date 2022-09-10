Путин поделился воспоминаниями об участии в турнире по самбо: «Шестаков вышел в финале и провел удушающий. Я запомнил Василия Борисовича»

Теги Владимир Путин самбо Василий Шестаков Единоборства

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями об участии в соревнованиях по самбо.

Сегодня президент посетил открытие международного центра самбо и бокса в Москве.

«Мы дошли до финала на турнире в Кургане. Все хорошо получалось, соперника через спину бросил.

И вот вышел в решающей схватке Василий Борисович Шестаков (ныне президент Международной федерации самбо – Sports.ru) и провел удушающий прием.

Я запомнил Василия Борисовича», – цитируют Путина «Вести.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

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Кажется, Путин безупречен в любом спорте, которым занимается. Это не совсем так – мы нашли его единственное поражение

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