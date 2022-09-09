Путин поприветствовал участников всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

«Эти состязания по праву пользуются огромной популярностью, и поучаствовать в них мечтают ребята из разных городов и поселков нашей страны.

А в нынешнем году во Всероссийский детский центр «Орленок» приехали и школьники из Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечу, что ваши соревнования теперь будут проводиться на Кубок Президента Российской Федерации. Этот новый, почетный статус – знак достойного уровня организации состязаний, высокого признания ваших спортивных достижений.

Уверен, что целеустремленность, приверженность ценностям физической культуры, активного, здорового образа жизни – хороший старт к вашим успехам в будущей профессии.

Многие прославленные атлеты делали первые шаги к своим медалям в школьных спортивных залах и на школьных стадионах.

И вы, конечно, поддержите эти победные традиции, а домой привезёте не только медали и кубки, но и яркие, незабываемые впечатления от пребывания на гостеприимной Кубани.

Хочу выразить слова искренней благодарности педагогам и наставникам юных спортсменов за творческий, добросовестный труд, безграничную веру в своих воспитанников, значимый вклад в их гражданское, личностное становление.

Желаю вам положительных эмоций и всего наилучшего», – говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

«Президентские состязания» проходят с 7 по 27 сентября в детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Всего в соревнованиях принимают участие 1482 спортсмена.