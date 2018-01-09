Олимпиада-2020. Таймазова вышла в полуфинал турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрываются медали в дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг. За Россию выступает Мадина Таймазова.
Токио, Япония
Дзюдо
Женщины
До 70 кг
Начало финалов – 11.00 по московскому времени.
1/4 финала
Элисавет Тельциду (Греция) – Мадина Таймазова (Россия) – 0:10
1/8 финала
Мария Портела (Бразилия) – Мадина Таймазова (Россия) – 0s3:10s2
1/16 финала
Мария Бернабеу (Испания) – Мадина Таймазова (Россия) – 0:1s1
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