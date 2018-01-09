Олимпиада-2020. Таймазова вышла в полуфинал турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрываются медали в дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг. За Россию выступает Мадина Таймазова.

Токио, Япония

Дзюдо

Женщины

До 70 кг

Начало финалов – 11.00 по московскому времени.

1/4 финала

Элисавет Тельциду (Греция) – Мадина Таймазова (Россия) – 0:10

1/8 финала

Мария Портела (Бразилия) – Мадина Таймазова (Россия) – 0s3:10s2

1/16 финала

Мария Бернабеу (Испания) – Мадина Таймазова (Россия) – 0:1s1

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