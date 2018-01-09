Владислав Ларин о золоте Олимпиады-2020: «Меня переполняют гордость и радость за команду, за страну. Уровень тхэквондо в нашей стране растет»

Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Владислав Ларин поделился эмоциями от выступления на Играх.

В финале турнира в весовой категории свыше 80 кг Лари победил македонца Деяна Георгиевского (15:9).

«Эмоций столько, что в полной мере ещё не осознал, что произошло. Наверное, понимание придет спустя несколько дней. Сейчас меня переполняют гордость и радость за команду, за нашу страну, за проделанную работу. Я благодарен всем ребятам в нашей команде», – сказал Ларин.

«Нет одного фактора, за счет которого можно выиграть. Здесь все в совокупности – характер, упорная работа, отношение спортсменов к бою, правильные советы тренеров. С каждым днем уровень тхэквондо в нашей стране растет.

Грамотно спланированная работа тренерского штаба, конкурентная среда внутри команды, правильный план подготовки к Олимпийским играм, настрой спортсменов, которые понимают, зачем приехали в Токио – все это дало такой результат», – добавил спортсмен.

Теперь тхэквондо – русский народный спорт: 2 золота и 4 медали из 4 на Олимпиаде! Объясняем, как это вышло