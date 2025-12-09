Гибсон сделал 1-й шатаут за «Детройт», отразив 39 бросков «Ванкувера». Он сыграл на ноль впервые с января 2023 года

Джон Гибсон сделал 1-й шатаут за «Детройт», отразив 39 бросков «Ванкувера».

Вратарь «Детройта » Джон Гибсон сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (4:0).

32-летний американец отразил все 39 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Шатаут стал для него первым с января 2023 года (и 25-м за карьеру в регулярках) и в форме «Ред Уингс», куда он перешел из «Анахайма» в результате обмена, состоявшегося в июне этого года.

В текущем сезоне у Гибсона стало 7 побед в 16 играх (88,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,35). Он впервые в сезоне записал в актив 3 выигранных матча подряд.