Ларионов о 2:1 с «Амуром»: «СКА проявил характер, неуступчивость и волю к победе. Суперсложная игра против очень хорошей команды»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением о победе команды над «Амуром» (2:1 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
– Суперсложная победа против очень хорошей команды. Боролись до конца, всю игру держали под контролем, прекрасная игра двух вратарей. Характер, неуступчивость, воля к победе – ребята проявили эти качества, это радует.
– Игра получилась непростой. С чем вы это связываете?
– Сложный вопрос. Любой выезд на Дальний Восток всегда сложный. До игры «Амур» проиграл пять матчей подряд, несмотря на хорошую серию наших игр, никто не дает гарантию, что будет легко.
Необычное время для игры, некоторые игроки у нас еще не играли с такой разницей, не путешествовали. Шестая игра на выезде дает о себе знать, – сказал Ларионов.
Сергей Черкас: «СКА полноценно встает на ноги. Это уже не та команда, что начинала сезон. Сейчас она имеет лицо, там проглядывается тактическая схема игры»