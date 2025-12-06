Ларионов о 2:1 с «Амуром»: «СКА проявил характер, неуступчивость и волю к победе. Суперсложная игра против очень хорошей команды»

Игорь Ларионов о 2:1 с «Амуром»: СКА проявил характер, неуступчивость и волю.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением о победе команды над «Амуром» (2:1 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Суперсложная победа против очень хорошей команды. Боролись до конца, всю игру держали под контролем, прекрасная игра двух вратарей. Характер, неуступчивость, воля к победе – ребята проявили эти качества, это радует.

– Игра получилась непростой. С чем вы это связываете?

– Сложный вопрос. Любой выезд на Дальний Восток всегда сложный. До игры «Амур » проиграл пять матчей подряд, несмотря на хорошую серию наших игр, никто не дает гарантию, что будет легко.

Необычное время для игры, некоторые игроки у нас еще не играли с такой разницей, не путешествовали. Шестая игра на выезде дает о себе знать, – сказал Ларионов .

Сергей Черкас: «СКА полноценно встает на ноги. Это уже не та команда, что начинала сезон. Сейчас она имеет лицо, там проглядывается тактическая схема игры»