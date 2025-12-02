Кросби сделал дубль в матче с «Филадельфией». У него 18 шайб в 25 играх в сезоне – вошел в топ-3 в гонке снайперов НХЛ, обогнав Капризова
Сидни Кросби сделал дубль в матче с «Филадельфией» и идет в топ-3 снайперов.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1) и был признан первой звездой.
В этом сезоне на счету 38-летнего канадца стало 29 (18+11) очков в 25 играх при нейтральной полезности. В трех последних играх у него 6 (5+1) баллов.
В снайперской гонке в рамках текущей регулярки Кросби вошел в топ-3, обогнав Кирилла Капризова из «Миннесоты» (17 шайб в 26 играх).
Двукратного обладателя «Морис Ришар Трофи» опережают только Нэтан Маккиннон («Колорадо», 20 в 25) и Морган Гики («Бостон», 20 в 27).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости