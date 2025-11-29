НХЛ. «Миннесота» одолела «Колорадо», «Вашингтон» обыграл «Торонто», «Бостон» пропустил 6 голов от «Рейнджерс», «Тампа» победила «Детройт»
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» победила «Детройт» (6:3), «Бостон» проиграл «Рейнджерс» (2:6), «Миннесота» одолела «Колорадо» (3:2 Б), «Вашингтон» оказался сильнее «Торонто» (4:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
