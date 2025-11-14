Сорокин вышел на 3-е место по победам в истории «Айлендерс» (131), обогнав ДиПьетро. Он отразил 26 из 29 бросков «Вегаса» – 3-й выигранный матч подряд

Илья Сорокин вышел на 3-е место по победам в истории «Айлендерс» (131).

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин записал в актив победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (4:3 ОТ).

30-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков, выигранный матч стал для него 3-м подряд. В сезоне у Сорокина 6 побед в 12 играх (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,90).

За карьеру в лиге у Сорокина 131 победа в 265 играх в рамках регулярок. По числу выигранных матчей Илья вышел на чистое 3-е место в истории клуба с Лонг-Айленда, обогнав Рика ДиПьетро (130 в 318).

Выше идут Билли Смит (304 в 674) и Гленн Реш (157 в 282).