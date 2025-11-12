Марченко продлил серию игр с очками до 9 (3+8 на отрезке) – 0+1 с «Сиэтлом». Форвард «Коламбуса» также забил буллит в серии

Кирилл Марченко продлил серию игр с очками до 9 .

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко продлил результативную серию до 9 матчей.

25-летний россиянин ассистировал при шайбе Адама Фантилли в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (2:1 Б).

На счету Марченко стало 18 (8+10) очков в 16 играх в сезоне при полезности «+8». Текущая результативная серия – 9 матчей (3+8 на отрезке).

Сегодня Кирилл (21:19, «минус 1») отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 блоком. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

Кроме того, нападающий реализовал свою попытку в серии буллитов (2:1 в пользу «Блю Джекетс», победный на счету Чарли Койла ).