«Сент-Луис» продлил Фаулера на 3 года с кэпхитом 6,1 млн долларов. Защитник набрал 36 очков в 51 игре за клуб в регулярке НХЛ после обмена из «Анахайма»

«Сент-Луис» продлил Кэма Фаулера на 3 года с кэпхитом 6,1 млн долларов.

Новое соглашение «Блюз» с 33-летним защитником вступит в силу с сезона-2026/27.

Предстоящий сезон станет для американца заключительным по 8-летнему контракту со средней зарплатой 6,5 миллиона долларов в год.

Фаулер стал игроком «Сент-Луиса » по ходу прошлого сезона – в результате обмена из «Анахайма ». Тогда он впервые за карьеру в НХЛ сменил команду.

В 51 матче за «блюзменов» в регулярном чемпионате НХЛ игрок набрал 36 (9+27) очков при полезности «+19» и среднем времени на льду 21:42.

В 7 играх плей-офф Кэм добавил еще 10 (2+8) баллов, установив рекорд «Сент-Луиса» для одной серии.