ЦСКА проиграл «Нефтехимику», пропустив на 56-й. У команды Никитина 5 поражений в 7 последних матчах и 8-е место на Западе

ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей в КХЛ.

ЦСКА проиграл «Нефтехимику » (2:3) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ – это 5-е поражений московского клуба в 7 последних встречах.

Команда Игоря Никитина имеет в активе 26 очков после 26 матчей и занимает 8-ю строчку в таблице Западной конференции.

У «Нефтехимика» 4 победы в 5 последних матчах. Команда Игоря Гришина набрала 31 балл в 27 играх и идет 4-й на Востоке.