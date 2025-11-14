ЦСКА проиграл «Нефтехимику», пропустив на 56-й. У команды Никитина 5 поражений в 7 последних матчах и 8-е место на Западе
ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей в КХЛ.
ЦСКА проиграл «Нефтехимику» (2:3) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ – это 5-е поражений московского клуба в 7 последних встречах.
Команда Игоря Никитина имеет в активе 26 очков после 26 матчей и занимает 8-ю строчку в таблице Западной конференции.
У «Нефтехимика» 4 победы в 5 последних матчах. Команда Игоря Гришина набрала 31 балл в 27 играх и идет 4-й на Востоке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
