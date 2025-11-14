Хэйс о Малкине: «Монстр. Кросби – самый трудолюбивый, но Джино пашет не меньше. Он видит игру на 3 шага вперед, выглядит как 25-летний на льду»

Кевин Хэйс: Малкин – монстр, он пашет не меньше Кросби.

Нападающий «Питтсбурга » Кевин Хэйс поделился впечатлениями от игры с Евгением Малкиным и назвал его «монстром», отметив трудолюбие россиянина.

«Пингвинс» сейчас в странном положении. Мы уже какое-то время не выходим в плей-офф, но в этой команде все еще играют хоккеисты уровня Зала славы. И получается какая-то странная ситуация: ты не можешь начать перестройку, когда у тебя есть легенды, которые все еще хотят побеждать.

Эти парни задают тон. Ты не хочешь их подвести. Думаю, это ощущается по всей команде. Все знают, что Сид – самый трудолюбивый игрок. Но Джино пашет не меньше. И Тэнгер (Крис Летанг ) тоже. Ты просто не хочешь разочаровать таких ребят.

Когда играешь против какого-то игрока, формируешь свое мнение, не зная человека. А Джино оказался полной противоположностью тому, что я ожидал. Он обожает хоккей. Он невероятно умный. Он видит игру на три шага вперед. И при этом он один из самых трудолюбивых в команде. Он стал одним из моих любимых партнеров за всю карьеру.

Посмотрите, как он выглядит на льду. Да он будто 25-летний. Монстр. Сейчас за ним одно удовольствие наблюдать», – сказал Кевин Хэйс .