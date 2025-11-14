  • Спортс
Морозов и Порядин попали в заявку «Спартака» на матч с «Северсталью». Иван пропустил 21 игру, Павел – 8

Павел Порядин и Иван Морозов сыграют в матче с «Северсталью».

Нападающий «Спартака» Павел Порядин и Иван Морозов включены в заявку «Спартака» на матч Fonbet КХЛ с «Северсталью», который состоится сегодня. Начало – в 19:30 по московскому времени. 

Напомним, Порядин пропустил 8 матчей с 21 октября из-за травмы. Морозов ранее был отстранен на месяц после положительной допинг-пробы на кокаин, он не выходил на лед с 14 сентября и пропустил 21 игру.

В текущем сезоне на счету Порядина 13 (6+7) очков в 17 матчах, Морозов набрал 5 (1+4) баллов за 4 игры.

Изображение: t.me/hc_spartak

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
