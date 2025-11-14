  • Спортс
  • Курбатов об МЧМ: «Партнерам ИИХФ интересно участие России. Часть компаний снизила финансирование. Можем только говорить: «Вы сами себе в ногу выстрелили»
3

Курбатов об МЧМ: «Партнерам ИИХФ интересно участие России. Часть компаний снизила финансирование. Можем только говорить: «Вы сами себе в ногу выстрелили»

Гендиректор ФХР высказался о недопуске России к МЧМ.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов высказался об отстранении сборной России от молодежного чемпионата мира.

«Я знаю, что коммерческие партнеры Международной федерации хоккея уже высказывали свое мнение относительно того, что им было бы интересно участие России в молодежном чемпионате мира с коммерческой точки зрения. Более того, я знаю, что часть компаний снизила финансирование (турнира). 

Мы можем только говорить: «Вот видите, вы сами нас отстранили, себе в ногу выстрелили». Они сознавали, что идут на определенные коммерческие риски. 

Есть ли шансы выступить на ближайшем МЧМ? Пока мы не вернемся нормально, то... Вопрос лежит не в этой плоскости. Не в плоскости коммерции», – сказал Курбатов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
