Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин может пропустить несколько недель из-за травмы.

Статус игрока – «с недели на неделю». При этом тренер Джаред Беднар отметил, что «ничего слишком серьезного нет».

Напомним, 30-летний россиянин получил травму нижней части тела 12 ноября в третьем периоде матча против «Анахайма» (4:1).

В текущем сезоне у Ничушкина 12 (5+7) очков в 17 играх.