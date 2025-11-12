Ничушкин получил травму нижней части тела в матче с «Анахаймом». У него передача, 1 бросок и 1 перехват за 12:57, в сезоне – 12 очков в 17 играх

Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела в матче с «Анахаймом».

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (4:1).

30-летний россиянин получил травму нижней части тела в третьем периоде и досрочно покинул площадку. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар после игры сказал, что игрок пройдет обследование в среду.

В сегодняшнем матче Ничушкин (12:57, нейтральная полезность) отметился результативной передачей, 1 броском и 1 перехватом.

В текущем сезоне у Валерия 12 (5+7) очков в 17 играх при полезности «+2».