  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о низкой результативности СКА: «У нас есть люди, умеющие забивать. Либо это выдающаяся игра вратарей соперников, либо потеря концентрации, неуверенность у нас»
17

Ларионов о низкой результативности СКА: «У нас есть люди, умеющие забивать. Либо это выдающаяся игра вратарей соперников, либо потеря концентрации, неуверенность у нас»

Игорь Ларионов: в СКА есть люди, которые умеют забивать голы.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о результативности команды после поражения от «Салавата» (1:2) в Fonbet КХЛ, заявив, что в петербургском клубе есть умеющие забивать игроки. 

– Едва ли вы хотите побеждать малой кровью. Недавно у вас была победная серия из трех игр, но большую часть сезона СКА с трудом забивает больше трех шайб. Почему так происходит?

– Это сложный вопрос, потому что у нас есть люди, которые знают, как забивать. У нас есть люди, которые умеют это делать, у которых есть, скажем, список послужной по очкам, по голам, по передачам. Но очень трудно понять, когда мы создаем столько моментов и не можем забить: либо это выдающаяся игра вратарей, которые играют против нас, либо просто потеря концентрации или неуверенность какая-то перед воротами.

Потому что, вы правильно сказали, с одним голом очень трудно выиграть. Хотя мы выиграли матч в Омске с одной шайбой. Но в сегодняшней игре, когда ты создаешь массу моментов и не реализовываешь... Здесь очень трудно найти слова и найти причину, потому что за эти 9 дней мы тренировались всего лишь один раз – нереально выходить на тренировки, когда играешь сложнейшие игры с переездами, с разными часовыми поясами.

Но, тем не менее, мастерство и опыт все-таки должны решать в таких матчах, потому что мы делаем все возможное, чтобы ребята поопытнее играли помногу, молодежь играет чуть поменьше. Но, к сожалению, никак мы не можем прорвать вратарей соперника и оборону, забив 3-4 гола, которых будет хватать для победы, – сказал Игорь Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. СКА уступил «Салавату», «Металлург» одолел «Ладу», «Динамо» Минск забросило 7 шайб «Сибири», «Спартак» проиграл «Локомотиву»
вчера, 18:56
Козлов о 2:1: «Салават» робко начал, СКА прессинговал, создавал моменты, а мы застенчиво смотрели. Вязовой сделал ключевые сэйвы, забрали инициативу»
вчера, 17:45
Ларионов про 1:2 от «Салавата»: «У СКА 5 матчей за 9 дней, силы стали иссякать. Просили играть короткими отрезками, но не всегда слова доходят до игроков»
вчера, 17:32
Главные новости
НХЛ. «Тампа» принимает «Рейнджерс», «Филадельфия» играет с «Эдмонтоном», «Юта» – с «Баффало», «Чикаго» против «Нью-Джерси»
сегодня, 00:10Live
Ларионов после 1:2: «Поляна в Уфе шире на 2 метра, чем в Питере. «Салават» грамотно держал шайбу, у СКА не было сил ее забрать»
вчера, 22:02
Разин о дисциплине в «Металлурге»: «Ткачев потерял шайбу, назад не побежал. Сажать его за это? Душить игроков не хочется. Но бедному Набокову после такого психологически непросто»
вчера, 21:42
Депутат Журова не советует Овечкину идти в политику: «Саша хочет остаться всеми любимым. Политику начинают под лупой рассматривать в нашей стране, это нормально»
вчера, 20:38
Ларионов о Дюбе: «Нужно 3-5 матчей, чтобы понять, как он может помочь СКА. У него даже не было тренировок с командой»
вчера, 20:21
Буцаев на вопрос об отставке после 0:7 «Сибири» от «Динамо» Минск: «Вы раскольники, вносите смуту, подливаете дерьма – тренируемся не так, воду не дают»
вчера, 19:52
«Динамо» Минск одержало крупнейшую победу над «Сибирью» – 7:0. У команды Буцаева 11 поражений подряд
вчера, 19:39
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
вчера, 19:30Тесты и игры
«Рейнджерс» подписали Мартина и поместили экс-вратаря ЦСКА на драфт отказов для отправки в АХЛ
вчера, 19:26
«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд, сегодня – 5:3 с «Сочи». Команда Исакова идет 2-й на Западе
вчера, 19:12
Ко всем новостям
Последние новости
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:00Тесты и игры
Исаков о 5:3 с «Сочи»: «Нерв накалился перед началом третьего периода. «Торпедо» за счет большинства удалось переломить игру и победить»
вчера, 21:32
Гретцки о критике за поддержку Трампа: «Я канадец, у меня нет гражданства США. Я не политик, не могу заставить президента не говорить какие-то вещи»
вчера, 21:17
Квартальнов о 7:0 с «Сибирью»: «Динамо» Минск здорово сыграло в атаке. Фукале выручал, для него непростой матч»
вчера, 20:59
Жамнов покинул скамейку «Спартака» во 2-м периоде матча с «Локомотивом» из-за недомогания. Тренер пропустил пресс-конференцию после 3:6
вчера, 20:51
Хартли о 6:3 со «Спартаком»: «Сумасшедший матч. Недоволен дисциплиной «Локомотива», но здорово, что выстояли в меньшинстве»
вчера, 20:10
Защитник «Сочи» Николаев впервые забил в КХЛ – в 187-м матче. Это его шестой сезон в лиге
вчера, 17:59
Доми о травме Мэттьюса после хита Задорова: «Не собираюсь много говорить, что происходит на льду – остается там. Не хочется травм – тем более у нашего капитана»
вчера, 16:58
Радулов пропустит игру со «Спартаком». Александр – лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» с 12+13 в 25 матчах сезона
вчера, 15:47
«Сибирь» заплатит Лещенко 7 млн рублей до конца сезона. У форварда 9+12 в 61 матче за «Нефтехимик» в прошлом году
вчера, 15:15