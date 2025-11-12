Ларионов о низкой результативности СКА: «У нас есть люди, умеющие забивать. Либо это выдающаяся игра вратарей соперников, либо потеря концентрации, неуверенность у нас»

Игорь Ларионов: в СКА есть люди, которые умеют забивать голы.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о результативности команды после поражения от «Салавата » (1:2) в Fonbet КХЛ, заявив, что в петербургском клубе есть умеющие забивать игроки.

– Едва ли вы хотите побеждать малой кровью. Недавно у вас была победная серия из трех игр, но большую часть сезона СКА с трудом забивает больше трех шайб. Почему так происходит?

– Это сложный вопрос, потому что у нас есть люди, которые знают, как забивать. У нас есть люди, которые умеют это делать, у которых есть, скажем, список послужной по очкам, по голам, по передачам. Но очень трудно понять, когда мы создаем столько моментов и не можем забить: либо это выдающаяся игра вратарей, которые играют против нас, либо просто потеря концентрации или неуверенность какая-то перед воротами.

Потому что, вы правильно сказали, с одним голом очень трудно выиграть. Хотя мы выиграли матч в Омске с одной шайбой. Но в сегодняшней игре, когда ты создаешь массу моментов и не реализовываешь... Здесь очень трудно найти слова и найти причину, потому что за эти 9 дней мы тренировались всего лишь один раз – нереально выходить на тренировки, когда играешь сложнейшие игры с переездами, с разными часовыми поясами.

Но, тем не менее, мастерство и опыт все-таки должны решать в таких матчах, потому что мы делаем все возможное, чтобы ребята поопытнее играли помногу, молодежь играет чуть поменьше. Но, к сожалению, никак мы не можем прорвать вратарей соперника и оборону, забив 3-4 гола, которых будет хватать для победы, – сказал Игорь Ларионов.