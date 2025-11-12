  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Сан-Хосе» про 2:1 с «Миннесотой» после 0:1 и 10:22 по броскам за 2 периода: «Возможно, в прошлом мы бы бросили играть и смирились с поражением. Теперь с этим покончено»
1

Тренер «Сан-Хосе» про 2:1 с «Миннесотой» после 0:1 и 10:22 по броскам за 2 периода: «Возможно, в прошлом мы бы бросили играть и смирились с поражением. Теперь с этим покончено»

Тренер «Сан-Хосе» назвал победу над «Миннесотой» важной для становления команды.

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски оценил победу команды над «Миннесотой».

«Шаркс» обыграли «Уайлд» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. После двух периодов калифорнийцы уступали со счетом 0:1 при соотношении бросков 10:22. 

«Возможно, в прошлые годы мы бы просто бросили играть и смирились с поражением. Неважно, с каким счетом. 

Теперь с этим покончено. Мы больше не бросаем играть. Мы закончили просто говорить о том, что можем быть конкурентоспособны. Мы стремимся побеждать», – сказал Ворсофски. 

«Сан-Хосе» выиграл 4 матча подряд и 6 из последних 7. Команда Ворсофски идет в зоне плей-офф на Западе

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: San Jose Hockey Now
logoНХЛ
logoМиннесота
logoСан-Хосе
logoРайан Ворсофски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кузнецов вернулся в состав «Металлурга». Он сыграет в 4-м звене в матче против «Лады»
37 минут назад
Зислис об «Авангарде»: «Все решает Ги Буше, менеджеры не могут повлиять. Он уже дошел до стадии, что где-то ему надо ударить по рукам, сказать: «Что ты творишь?»
52 минуты назад
Ротенберг о возможном возвращении Овечкина: «Это даст импульс, будет популяризировать хоккей. Но чтобы дети могли заниматься, нужны катки. Уделяем максимальное внимание строительству»
сегодня, 12:34
НХЛ проинспектирует арену для ОИ-2026 в Милане на следующей неделе. Лига все еще обеспокоена ходом строительства
сегодня, 12:24
КХЛ. СКА в гостях у «Салавата», «Металлург» примет «Ладу», «Динамо» Минск сыграет с «Сибирью», «Спартак» против «Локомотива»
сегодня, 12:00
Виталий Давыдов: «Гусев – лучший пример для Кузнецова. У Никиты тоже непростой характер, но Кудашов нашел к нему правильный подход»
сегодня, 11:59
Даниил Прохоров о шансах России выиграть МЧМ: «Если бы нас пригласили, могли бы пошуметь. Матчи с Канадой, США, Финляндией – другой уровень. Мы вполне могли бы взять золото»
сегодня, 11:45
Агент Комтуа про слухи об обмене в «Локомотив» из «Динамо»: «Бред. Общались с клубом на этот счет, посмеялись»
сегодня, 11:24
Ротенберг о развитии хоккея: «Важен массовый спорт. Возвращаемся к тому, чтобы дети могли выйти во дворе на лед и имели инвентарь. Разрабатываем вариант, где они могут арендовать клюшки»
сегодня, 10:59
Роман Ротенберг: «Со стороны Бахрейна и ОАЭ есть запросы на открытие хоккейных школ. Проект на 15-20 лет, это сложно, но интересно. Мы можем помочь коллегам»
сегодня, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Он один из наших величайших хоккеистов»
1 минуту назад
Таварес о силовом приеме Задорова против Мэттьюса: «Остон стоял спиной. Нам не понравился этот хит. Когда речь идет о нашем лидере и лучшем игроке, не хотим допускать никаких вольностей»
11 минут назад
Даниил Прохоров: «Стиль игры Комтуа ассоциируется с НХЛ. Максим всегда действует на льду предельно жестко, не стесняется идти в силовую борьбу. Стараюсь брать с него пример»
47 минут назад
Вячеслав Быков: «Трактор» демонстрирует замечательный хоккей. Клуб укомплектован игроками, которые способны решать самые серьезные задачи»
сегодня, 11:30
Валенцов о стиле игры Галлана: «У «Шанхая» не такая сложная система, но нужно, чтобы каждый выполнял свою роль. От командной дисциплины строится рисунок игры»
сегодня, 10:53
Цукер не играет за «Баффало» из-за болезни, Кулих, Бенсон, Норрис и Дэнфорт – из-за травм. Далин катается в Швеции
сегодня, 10:45
Рашит Давыдов о дебюте Мурашова в НХЛ: «В игре Сергея была некоторая скованность, но это нормально для первой встречи на новом уровне. В следующем матче он сыграет более раскованно»
сегодня, 10:28
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений – замечательный хоккеист. Возможно, он еще не до конца понимает, чего от него хочет наставник»
сегодня, 09:54
Биннингтон побил рекорд «Сент-Луиса» по матчам среди вратарей – 348
сегодня, 09:34
Рендулич о том, какая главная команда в России – «Зенит» или «Спартак»: «Московский клуб, думаю. Их любит больше людей, мне кажется»
сегодня, 09:16