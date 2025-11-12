Тренер «Сан-Хосе» про 2:1 с «Миннесотой» после 0:1 и 10:22 по броскам за 2 периода: «Возможно, в прошлом мы бы бросили играть и смирились с поражением. Теперь с этим покончено»

Тренер «Сан-Хосе» назвал победу над «Миннесотой» важной для становления команды.

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски оценил победу команды над «Миннесотой».

«Шаркс » обыграли «Уайлд» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ . После двух периодов калифорнийцы уступали со счетом 0:1 при соотношении бросков 10:22.

«Возможно, в прошлые годы мы бы просто бросили играть и смирились с поражением. Неважно, с каким счетом.

Теперь с этим покончено. Мы больше не бросаем играть. Мы закончили просто говорить о том, что можем быть конкурентоспособны. Мы стремимся побеждать», – сказал Ворсофски.

«Сан-Хосе» выиграл 4 матча подряд и 6 из последних 7. Команда Ворсофски идет в зоне плей-офф на Западе