«Сан-Хосе» выиграл 4 матча подряд и 6 из последних 7. Команда Ворсофски идет в зоне плей-офф на Западе

«Сан-Хосе» выиграл 4 матча подряд и набрал очки в последних 7.

«Сан-Хосе » обыграл «Миннесоту» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Райана Ворсофски 4-й подряд и 6-й в последних 7 играх (на этом отрезке клуб проиграл только «Детройту» по буллитам).

С 19 очками в 17 играх «Шаркс» идут на 8-м месте в Западной конференции, при этом уступая идущим ниже «Вегасу» и «Юте» по потерянным очкам.

Ворсофски о словах, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы «Сан-Хосе»: «Прошу прощения, эмоции взяли верх. Я люблю своих детей и жену»