  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца. Защитник «Баффало» и Каролина поблагодарили врачей, НХЛ, клуб, доноров и болельщиков за поддержку
1

Невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца. Защитник «Баффало» и Каролина поблагодарили врачей, НХЛ, клуб, доноров и болельщиков за поддержку

Невеста Расмуса Далина Каролина перенесла операцию по пересадке сердца.

«Во время отдыха во Франции в начале лета Каролина почувствовала недомогание, которое за считанные дни переросло в тяжелую сердечную недостаточность. К счастью, ей несколько раз делали сердечно-легочную реанимацию – порой по несколько часов подряд, и именно это спасло ей жизнь. Без этих действий исход был бы невообразим. Даже страшно думать о худшем сценарии.

Позже ее перевели в больницу, где она провела недели на аппаратах жизнеобеспечения, прежде чем во Франции ей сделали операцию по пересадке сердца.

Мы с Каролиной хотим выразить глубочайшую благодарность медперсоналу из Hospital Centre of Antibes Juan-les-Pins, Hôpitaux Universitaires de Marseille, больницы Сальгренска в Гетеборге и центра реабилитации Hogsbo. Без их невероятного профессионализма, заботы и чуткости мы не были бы сегодня там, где находимся – с Каролиной, идущей к полному выздоровлению.

Также мы хотим поблагодарить профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) и лигу за колоссальную поддержку в этот невероятно трудный период. Отдельное спасибо доктору Скотту Делани из NHLPA, который сделал все, чтобы Каролина получала лучшее лечение, а наши семьи чувствовали поддержку и понимали, что происходит.

Мы безмерно признательны [владельцам «Баффало»] Терри и Ким Пегула, всей их семье, Кевину Адамсу, Линди Раффу и всей организации «Баффало» за ту помощь, заботу и внимание, которые они нам оказали.

Мы не можем достаточно отблагодарить всех доноров органов и не находим слов, чтобы выразить признательность за новую жизнь, которую донорство органов подарило Каролине.

Каролина продолжает реабилитацию, чтобы в скором времени вернуться в Баффало, и ее невероятная решимость, сила духа, позитив и стойкость вызывают у меня восхищение. Это был, без сомнений, самый тяжелый период в нашей жизни, но мы извлекли из него множество уроков.

Я уверен, что Каролина пройдет путь восстановления с тем же боевым характером, который у нее всегда был. Наше сообщество в Швеции, а также хоккейная семья и болельщики «Баффало» всегда были рядом с нами», – говорится в заявлении шведского защитника «Баффало» Расмуса Далина и его невесты Каролины. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Терри Пегула
logoЛинди Рафф
logoКевин Адамс
logoРасмус Далин
logoНХЛ
logoБаффало
logoЗдоровье
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Далин – лучший игрок НХЛ, родившийся после 2000 года. Джек Хьюз – 2-й, Селебрини – 5-й, Бедард – 8-й, Мичков – 23-й, Марченко – 24-й (NHL Network)
1823 августа, 17:33
Макар – лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Хедман – 5-й, Бушар – 10-й, Форслинг – 12-й, Сергачев – 18-й
2914 августа, 05:52
«Баффало» продлил Байрэма на 2 года, кэпхит – 6,25 млн долларов. Стороны избежали арбитража, защитник может выйти на рынок в 2027 году
615 июля, 03:10
Главные новости
Ларионов о 3:2 с «Динамо» Минск: «СКА вытянул очень сложный матч. Лучше пройти через испытания, чем выиграть 6:1 или 6:2. Такие игры делают коллектив сильнее»
9 минут назад
Козлов о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Не знал об этом правиле. Шайба попала в руку, браслет выпал, какие санкции? У нас нет командных трекеров, санкций не будет»
655 минут назад
Гатиятулин о 3:1 с «Салаватом»: «У «Ак Барса» была неудачная серия, чувствовали ответственность, давление. Видим поддержку от болельщиков, как все ждали этой победы»
1сегодня, 19:47
Панарин травмировался на тренировке «Рейнджерс» в пятницу
2сегодня, 19:35
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Впервые пройдет в Новосибирске, будет особенное событие. Сделаем все, чтобы в 3-й раз подряд завоевать этот престижный трофей»
4сегодня, 19:26
СКА пропустил 2 шайбы от «Динамо» Минск за полторы минуты после начала и выиграл в овертайме – 3:2. У команды Ларионова 3 победы подряд
4сегодня, 19:06
КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Салават», СКА одолел минское «Динамо», «Автомобилист» был сильнее «Спартака», «Сибирь» победила «Амур»
295сегодня, 18:48
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на эрудицию
сегодня, 19:00Тесты и игры
КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива» Полунина за симуляцию в матче с ЦСКА в эпизоде с Коваленко
6сегодня, 18:55
Ротенберг о недопуске на Олимпиаду-2026: «Россия готова побеждать всех, даже Канаду. Сборная жила, живет и будет жить. В декабре проведем крупный международный турнир в Новосибирске»
40сегодня, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Трактора» Гросс: «Наслаждаюсь жизнью в России. Челябинск – отличный город, здесь много хороших ресторанов и красивые церкви, я уже был в одной»
143 минуты назад
Заварухин о 5:4 со «Спартаком»: «Автомобилист» должен агрессивнее играть, говорил ребятам. Нахватались детских удалений, это переломило ход матча»
сегодня, 19:59
Жамнов о 4:5 от «Автомобилиста»: «Спартак» в  стрессовых ситуациях принимает неправильные решения в концовке. Проблема была и в том году, поправим. Претензий нет, все боролись»
1сегодня, 19:18
Михайлов об Олимпиаде-2026 без России: «Потеря для всего олимпийского движения. Не допуская нас, они наносят вред развитию спорта»
сегодня, 18:02
Гришин о 2:3 от «Трактора»: «Нефтехимику» надо больше мастерства, хладнокровия. Работаем над психологией – подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот»
сегодня, 17:13
Форвард «Локомотива» Иванов о том, что выбрал бы – второй Кубок Гагарина или участие в ОИ: «На Олимпиаде хотелось бы сыграть, конечно, если помечтать»
1сегодня, 16:04
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Приходите поддержать команду в домашней игре на «СКА-Арене!»
сегодня, 16:00Реклама
Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»
сегодня, 13:55
Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»
сегодня, 12:56
Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
сегодня, 12:39