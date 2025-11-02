Кузьменко забил «Нью-Джерси», прервав серию из 6 матчей без голов. У него 3+4 в 13 играх за «Лос-Анджелес» в сезоне
Андрей Кузьменко забил «Нью-Джерси», прервав серию из 6 матчей без голов.
Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко стал автором единственной шайбы своей команды в матче с «Нью-Джерси» (1:4).
На счету 29-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 13 играх в текущем сезоне при полезности «+2». Он прервал безголевую серию из 6 матчей.
Сегодня Кузьменко (17:11, «минус 1») реализовал 1 бросок в створ из 3 и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
