Ги Буше о критике Кожевникова: «Без разницы, что там кто-то говорит. Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри?»

Ги Буше отреагировал на критику Александра Кожевникова в сторону «Авангарда».

– «Авангарду» регулярно достается от хоккейного эксперта двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. Слышали о нем?

– Мне без разницы, что кто-то там говорит. Я не читаю прессу.

Я взаимодействую с людьми здесь. Я знаю свои методы.

Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри? Я также ничего не читал и когда работал в Северной Америке.

Потом я три года не тренировал, работал в медиа – и вот там да, я сам создавал эту драму, высказывал все эти мнения. Так что я в курсе, как это работает.

– И тем не менее. Кожевников говорил, что иностранные тренеры приходят и оставляют после себя выжженную землю. Какое наследие хотите оставить вы, помимо выигранного Кубка Гагарина?

– Я не думаю о наследии. Я думаю о сегодняшнем дне. Вот что я хочу вам втолковать. Прямо сейчас я общаюсь с вами. Я выделил на это время.

До этого мы со штабом смотрели матч и делали обзор предстоящего соперника. Затем мы сделаем индивидуальные видеонарезки для игроков.

Я собираюсь оценить психологическое состояние некоторых игроков и поговорить с ними. Все – дальше я не заглядываю.

У меня нет плана на ближайшие две-три недели. Я так и живу. Мой девиз – «Выиграй сегодняшний день». Завтра будет завтра.

Честно говоря, я даже не думаю о чемпионстве. Это я стараюсь донести и до игроков. Не зацикливаться на эмоциях. Делать работу здесь и сейчас, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше .

