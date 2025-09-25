  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше о критике Кожевникова: «Без разницы, что там кто-то говорит. Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри?»
7

Ги Буше о критике Кожевникова: «Без разницы, что там кто-то говорит. Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри?»

Ги Буше отреагировал на критику Александра Кожевникова в сторону «Авангарда».

– «Авангарду» регулярно достается от хоккейного эксперта двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. Слышали о нем?

– Мне без разницы, что кто-то там говорит. Я не читаю прессу.

Я взаимодействую с людьми здесь. Я знаю свои методы.

Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри? Я также ничего не читал и когда работал в Северной Америке.

Потом я три года не тренировал, работал в медиа – и вот там да, я сам создавал эту драму, высказывал все эти мнения. Так что я в курсе, как это работает.

– И тем не менее. Кожевников говорил, что иностранные тренеры приходят и оставляют после себя выжженную землю. Какое наследие хотите оставить вы, помимо выигранного Кубка Гагарина?

– Я не думаю о наследии. Я думаю о сегодняшнем дне. Вот что я хочу вам втолковать. Прямо сейчас я общаюсь с вами. Я выделил на это время.

До этого мы со штабом смотрели матч и делали обзор предстоящего соперника. Затем мы сделаем индивидуальные видеонарезки для игроков.

Я собираюсь оценить психологическое состояние некоторых игроков и поговорить с ними. Все – дальше я не заглядываю.

У меня нет плана на ближайшие две-три недели. Я так и живу. Мой девиз – «Выиграй сегодняшний день». Завтра будет завтра.

Честно говоря, я даже не думаю о чемпионстве. Это я стараюсь донести и до игроков. Не зацикливаться на эмоциях. Делать работу здесь и сейчас, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Кожевников о том, что Буше диктует условия в «Авангарде»: «Читайте Достоевского: «Русский либерал – лакей, только и смотрит, кому сапоги вычистить». В Омске «чистят», увы, не первый год»

Кожевников об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Кричу о беспределе североамериканских тренеров все последние годы. Они временщики, оставляющие после себя выжженную землю»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
logoГи Буше
logoАвангард
logoАлександр Кожевников
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников раскритиковал Ги Буше за невнимание к МХЛ: «Барин раздал холопам указания, набил чемодан и улетел домой. Если бы менеджмент «Авангарда» уважал себя, он не дал бы такому человеку вольную»
435 мая, 07:30
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» обыграла «Каролину», «Питтсбург» уступил «Коламбусу», «Эдмонтон» проиграл «Сиэтлу»
59 минут назадLive
Мифтахов пропустил 3 шайбы после 7 бросков в 3-м периоде матча с «Флоридой». «Каролина» вела 2:0, когда вратарь появился в игре, и проиграла
2сегодня, 02:35
Вратарь «Флориды» Тарасов отбил 47 из 49 бросков в победном выставочном против «Каролины»
1сегодня, 01:22
У Подколзина умер отец. Форвард покинет расположение «Эдмонтона» и на время вернется в Россию
1сегодня, 01:10
Алексей Кудашов: «Никитин или Разин в НХЛ шороху бы навели. Наши тренеры не хуже. Но нас никогда туда не пустят, даже шведов и финнов, это консервативная лига»
16вчера, 21:21
Хартли про НХЛ начала 2000-х и сейчас: «Игроки стали выдающимися атлетами. Они быстрее, сильнее, лучше подготовлены. Это делает хоккей более динамичным»
вчера, 21:02
«Оттава» может предложить Пинто 7 млн долларов за сезон по новому контракту. У 24-летнего форварда 21+16 в 70 матчах в прошлой регулярке
5вчера, 20:35
Кудашов о 3 победах «Динамо» подряд: «Не выправили ситуацию, как хотелось бы. Меня всегда отправляют в отставку в СМИ, любого тренера отправляют – стоит проиграть матч»
4вчера, 20:14
Хартли о 2:1: «Локомотиву» повезло, что после 1-го периода не проигрывал в счете. «Северсталь» одна из самых быстрых команд в лиге. Они катались, мы смотрели»
вчера, 19:58
В КХЛ поддержали бы Галицкого, если бы он вложился в лигу: «Частные инвестиции всегда приветствуются. Если Сергей Николаевич изъявит желание, мы поддержим»
17вчера, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин про 2:5 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» принимал глупые решения, проигрывал много стыков, борьбы. Травмированы основные защитники, даем играть молодым»
3сегодня, 01:35
Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас – команда, которая борется за плей-офф»
4вчера, 22:00
Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя»
1вчера, 21:54
Десятков про 6 поражений подряд: «В «Ладе» нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»
вчера, 21:37
Гришин о 5:2 с «Автомобилистом»: «Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, а это просто матч. «Нефтехимику» дифирамбы петь рано»
3вчера, 20:48
Хаг выбыл на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела. Защитник «Нэшвилла» получил повреждение в выставочном матче с «Флоридой»
вчера, 19:42
Козырев об 1:2 от «Локомотива»: «Равная игра. «Северстали» в конце силенок не хватило, получили два удаления подряд. По самоотдаче претензий нет»
вчера, 19:01
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк в воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
8вчера, 18:17
«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд. Тольяттинцы забили на 58-й и 59-й, переведя игру в овертайм, но уступили в серии буллитов
2вчера, 17:44
Дергачев выбыл на длительный срок из-за травмы. Форвард «Нефтехимика» пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения кисти
3вчера, 17:17