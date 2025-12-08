НХЛ. «Флорида» обыграла «Айлендерс», «Питтсбург» уступил «Далласу» по буллитам, «Рейнджерс» проиграли «Вегасу», «Вашингтон» победил «Коламбус»
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Филадельфия» уступила «Колорадо» (2:3), «Питтсбург» – «Далласу» (2:3 Б), «Рейнджерс» проиграли «Вегасу» (2:3 ОТ), «Вашингтон» победил «Коламбус» (2:0).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости