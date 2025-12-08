  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Флорида» обыграла «Айлендерс», «Питтсбург» уступил «Далласу» по буллитам, «Рейнджерс» проиграли «Вегасу», «Вашингтон» победил «Коламбус»
213

НХЛ. «Флорида» обыграла «Айлендерс», «Питтсбург» уступил «Далласу» по буллитам, «Рейнджерс» проиграли «Вегасу», «Вашингтон» победил «Коламбус»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Филадельфия» уступила «Колорадо» (2:3), «Питтсбург» – «Далласу» (2:3 Б), «Рейнджерс» проиграли «Вегасу» (2:3 ОТ), «Вашингтон» победил «Коламбус» (2:0).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКолорадо
logoКоламбус
logoФиладельфия
logoСан-Хосе
logoМонреаль
logoЧикаго
результаты матчей
logoФлорида
logoВашингтон
logoДаллас
logoСент-Луис
logoАнахайм
logoАйлендерс
logoВегас
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoКаролина
logoРейнджерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Сан-Хосе», «Питтсбург» против «Анахайма», «Эдмонтон» играет с «Баффало»
сегодня, 01:08Live
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:50Тесты и игры
Казинса ударили бы по лицу 24,3% игроков НХЛ, опрошенных The Athletic. Маршанд и Ткачак – в топ-3, Задоров и Мичков тоже в списке
вчера, 20:16
Чеккони о КХЛ: «Игра быстрее во всех аспектах, чем в Северной Америке. Любое звено в каждой команде может взять игру на себя и решить исход матча»
вчера, 19:51
Морозов о недопуске фанатов в джерси «Дрэгонс» в Ледовый: «Два клуба бьются за болельщика в одном городе, был инцидент. Иностранный язык на форме – одно, на плакате – другое»
вчера, 17:39
Есмантович о Нестерове: «Его никогда не выводили из состава ЦСКА по игровым причинам. Он все время там, когда здоров»
вчера, 17:20
Ротенберг поздравил с Днем Героев Отечества: «Сегодня мы чествуем тех, кто проявил мужество, силу и стойкость, защищая нашу страну. Мы помним, гордимся и благодарим каждого из вас»
вчера, 17:04
«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных. Ранее 39-летний форвард не сыграл с «Далласом» из-за травмы верхней части тела
вчера, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44
Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»
вчера, 20:46Фото
Терещенко о сборной России: «Можно сказать, что уровень упал, так как проигрывали белорусам, а можно – что у Беларуси поднялся. Все покажет, когда нас вернут»
вчера, 20:29
Виларди о психологических проблемах: «Был период, когда я полгода не ходил в школу – боялся, что начнется паническая атака. Все сталкиваются с тревогой, но я испытал это раньше, чем большинство»
вчера, 19:32
Сергей Светлов: «Дорожко справляется с вызовом в «Амуре», Гуска в «Адмирале» – пока нет. Обе команды остаются в кубковой гонке, в принципе»
вчера, 18:25
Морозов о матчах в Китае: «Представители КХЛ ездили в Шанхай с визитом, все находится в проработке. Если такой матч состоится, то в марте»
вчера, 16:49
Галкин об игре вратаря: «Знаю, кто у соперника бросающий игрок – играю по нему агрессивно и чуть дальше выкатываюсь, плеймейкер – тогда наоборот. Считаю, если везет – значит заслуженно»
вчера, 16:34