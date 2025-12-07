  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
8

Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»

Анвар Гатиятулин отреагировал на слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду ЦСКА Дэниэлю Спронгу.

В 29 играх сезона Спронг набрал 31 (12+19) балл, он является лучшим бомбардиром ЦСКА.

– Обсуждается, что Дэниэль Спронг может перейти в «Ак Барс».

– В этом ничего нового – чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Не вижу смысла это обсуждать.

Мы будем использовать любую возможность усилиться, – сказал Гатиятулин.

ЦСКА готов обменять лучшего бомбардира Спронга, «Ак Барс» и «Шанхай» претендуют на форварда (Артур Хайруллин)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoДэниэл Спронг
logoКХЛ
возможные переходы
logoЦСКА
logoАнвар Гатиятулин
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
7 декабря, 15:56
Жаровский, Спронг, Дронов, Окулов, Канцеров, Пыленков, Лабанк сыграют в Матче звезд КХЛ-2026. Их выбрали голосованием СМИ
5 декабря, 09:32
Мингачев о 2:3 от «Салавата»: «ЦСКА чуть не повезло с реализацией моментов, продолжаем работать. Есть позитив в том, что удалось отыграться»
2 декабря, 14:43
Главные новости
Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
18 минут назадВидео
НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Эдмонтон» играет с «Баффало»
35 минут назадLive
Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
42 минуты назадВидео
Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
55 минут назад
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
сегодня, 03:35
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
сегодня, 03:15Видео
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Сорокин отразил 28 из 32 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
6 минут назад
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44
Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»
вчера, 20:46Фото
Терещенко о сборной России: «Можно сказать, что уровень упал, так как проигрывали белорусам, а можно – что у Беларуси поднялся. Все покажет, когда нас вернут»
вчера, 20:29
Виларди о психологических проблемах: «Был период, когда я полгода не ходил в школу – боялся, что начнется паническая атака. Все сталкиваются с тревогой, но я испытал это раньше, чем большинство»
вчера, 19:32
Сергей Светлов: «Дорожко справляется с вызовом в «Амуре», Гуска в «Адмирале» – пока нет. Обе команды остаются в кубковой гонке, в принципе»
вчера, 18:25
Морозов о матчах в Китае: «Представители КХЛ ездили в Шанхай с визитом, все находится в проработке. Если такой матч состоится, то в марте»
вчера, 16:49