Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»

Анвар Гатиятулин отреагировал на слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду ЦСКА Дэниэлю Спронгу .

В 29 играх сезона Спронг набрал 31 (12+19) балл, он является лучшим бомбардиром ЦСКА.

– Обсуждается, что Дэниэль Спронг может перейти в «Ак Барс».

– В этом ничего нового – чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Не вижу смысла это обсуждать.

Мы будем использовать любую возможность усилиться, – сказал Гатиятулин.

