Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
Анвар Гатиятулин отреагировал на слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу.
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду ЦСКА Дэниэлю Спронгу.
В 29 играх сезона Спронг набрал 31 (12+19) балл, он является лучшим бомбардиром ЦСКА.
– Обсуждается, что Дэниэль Спронг может перейти в «Ак Барс».
– В этом ничего нового – чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Не вижу смысла это обсуждать.
Мы будем использовать любую возможность усилиться, – сказал Гатиятулин.
ЦСКА готов обменять лучшего бомбардира Спронга, «Ак Барс» и «Шанхай» претендуют на форварда (Артур Хайруллин)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости