  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
3

«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке

«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних игр.

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина одержала 4-ю победу в 5 последних играх.

На данный момент «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 48 баллами в 36 матчах.

«Нефтехимик» идет 5-м на Востоке с 37 очками в 35 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoАк Барс
logoИгорь Гришин
logoАнвар Гатиятулин
logoКХЛ
logoНефтехимик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
7 декабря, 16:12
«Ак Барс» и Барабанов ведут переговоры о новом контракте на 2 года. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона, у него 6+18 в 34 матчах (Metaratings)
6 декабря, 19:02
Лямкин, Фисенко и Пустозеров вручили Хабибу свитер «Ак Барса» с автографами команды. Экс-чемпион UFC и хоккеисты посетили бойцовский турнир, организованный «Татнефтью»
6 декабря, 18:42Фото
Главные новости
Эрик Карлссон забил рукой в свои ворота за 0,1 секунды до конца 3-го периода матча с «Анахаймом». Счет стал 3:3, «Питтсбург» в итоге проиграл по буллитам
5 минут назадВидео
Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
41 минуту назадВидео
НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Эдмонтон» играет с «Баффало»
58 минут назадLive
Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:58Видео
Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
сегодня, 03:45
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
сегодня, 03:35
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
сегодня, 03:15Видео
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов против «Вегаса»: 10-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 1 бросок и «минус 1» за 20:00. У него 3+7 в 19 играх
17 минут назад
Сорокин отразил 28 из 32 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
29 минут назад
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44
Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»
вчера, 20:46Фото
Терещенко о сборной России: «Можно сказать, что уровень упал, так как проигрывали белорусам, а можно – что у Беларуси поднялся. Все покажет, когда нас вернут»
вчера, 20:29
Виларди о психологических проблемах: «Был период, когда я полгода не ходил в школу – боялся, что начнется паническая атака. Все сталкиваются с тревогой, но я испытал это раньше, чем большинство»
вчера, 19:32
Сергей Светлов: «Дорожко справляется с вызовом в «Амуре», Гуска в «Адмирале» – пока нет. Обе команды остаются в кубковой гонке, в принципе»
вчера, 18:25