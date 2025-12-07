«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке

«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних игр.

«Ак Барс » победил «Нефтехимик» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина одержала 4-ю победу в 5 последних играх.

На данный момент «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 48 баллами в 36 матчах.

«Нефтехимик » идет 5-м на Востоке с 37 очками в 35 играх.