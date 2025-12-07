«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних игр.
«Ак Барс» победил «Нефтехимик» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Анвара Гатиятулина одержала 4-ю победу в 5 последних играх.
На данный момент «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 48 баллами в 36 матчах.
«Нефтехимик» идет 5-м на Востоке с 37 очками в 35 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости