Яшкин про гол «Нефтехимику»: «Мы давно не отличались в большинстве, нужно было забить такую «ковыряшку»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе в игре с «Нефтехимиком» (3:1).
– Третья победа «Ак Барса» в Нижнекамске за регулярку, за счет чего удалось выиграть?
– Непростая игра, все были настроены после матча в Уфе. Ребята – молодцы, особенно хорошо отработали в меньшинстве. И забили несколько голов, здорово.
– Вы в эпизоде со своим голом отдавали передачу?
– Простреливал. Мы давно не отличались при игре в большинстве, нужно было забить такую «ковыряшку».
– Два больших штрафа за матч у команд – это следствие эмоций? Моменты стали определяющими в матче?
– Не мне судить. Ни мы, ни соперник не забили при пятиминутных штрафах. Нельзя назвать моменты определяющими, но они разделили игру.
– Впереди недельная пауза – она своевременная?
– Думаю, что для всех она вовремя. Отдохнем, перезагрузимся и потренируемся, – сказал Яшкин.