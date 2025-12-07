  • Спортс
Яшкин про гол «Нефтехимику»: «Мы давно не отличались в большинстве, нужно было забить такую «ковыряшку»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе в игре с «Нефтехимиком» (3:1).

– Третья победа «Ак Барса» в Нижнекамске за регулярку, за счет чего удалось выиграть?

– Непростая игра, все были настроены после матча в Уфе. Ребята – молодцы, особенно хорошо отработали в меньшинстве. И забили несколько голов, здорово.

– Вы в эпизоде со своим голом отдавали передачу?

– Простреливал. Мы давно не отличались при игре в большинстве, нужно было забить такую «ковыряшку».

– Два больших штрафа за матч у команд – это следствие эмоций? Моменты стали определяющими в матче?

– Не мне судить. Ни мы, ни соперник не забили при пятиминутных штрафах. Нельзя назвать моменты определяющими, но они разделили игру.

– Впереди недельная пауза – она своевременная?

– Думаю, что для всех она вовремя. Отдохнем, перезагрузимся и потренируемся, – сказал Яшкин.

Источник: официальный сайт «Ак Барса»
