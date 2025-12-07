Долженков о 3:1 с «Салаватом»: «Все парни бились, понимали, что важно не сдаваться, не упускать ту игру, которую мы показали с «Трактором», играть на победу»
Кирилл Долженков подвел итоги матча ЦСКА с «Салаватом».
Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1).
«Все парни бились, понимали, что важно не сдаваться, не упускать ту игру, которую мы показали с «Трактором» (3:2), и играть на победу. В Челябинске мы зацепились за то, что и договаривались всегда делать, за свою игру, и смогли перенести ее на сегодняшний матч.
В эпизоде с третьим голом Тахир ехал на дальнюю штангу, я планировал выкрутить и отдать ему пас. Но шайба отскочила, я сразу ориентировался и добил.
При счете 1:1 мы понимали, что важно психологически не сломаться и гнуть свою линию, играть так же, как на протяжении всей игры», – сказал Долженков.
