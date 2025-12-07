Максим Кузнецов об 1:3 от ЦСКА: «Не смогли найти ключи к их обороне. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Немного не хватило концентрации в концовке»

Максим Кузнецов подвел итоги матча «Салавата» против ЦСКА.

Нападающий «Салавата Юлаева » Максим Кузнецов высказался после матча против ЦСКА (1:3).

– Игра на самом деле получилась тяжелой, но интересной. Мы не смогли найти ключи к их обороне.

– Начало было непростым – с чем это связано? Моментов было немного и у соперника, и у нас.

– Возможно, не хватило эмоций после предыдущей победы.

– Плюс серия, два тяжелых выездных матча. Сейчас четыре игры подряд – это тоже могло повлиять?

– Да, могло, но списывать все на это нельзя. Мы должны были забирать сегодняшний матч.

– Сегодня удалось отличиться, прервали серию без голов. Можно сказать, что упал груз с плеч?

– Давно не мог забить, набрать очки. Но в итоге команда проиграла, поэтому радоваться нечему.

– Тем не менее, несмотря на поражение, что полезного можно вынести из сегодняшнего матча?

– В первую очередь – самоотдачу. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Не хватило немного концентрации в концовке. Пропустили ненужные шайбы, – сказал Кузнецов.