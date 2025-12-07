Максим Кузнецов об 1:3 от ЦСКА: «Не смогли найти ключи к их обороне. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Немного не хватило концентрации в концовке»
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов высказался после матча против ЦСКА (1:3).
– Игра на самом деле получилась тяжелой, но интересной. Мы не смогли найти ключи к их обороне.
– Начало было непростым – с чем это связано? Моментов было немного и у соперника, и у нас.
– Возможно, не хватило эмоций после предыдущей победы.
– Плюс серия, два тяжелых выездных матча. Сейчас четыре игры подряд – это тоже могло повлиять?
– Да, могло, но списывать все на это нельзя. Мы должны были забирать сегодняшний матч.
– Сегодня удалось отличиться, прервали серию без голов. Можно сказать, что упал груз с плеч?
– Давно не мог забить, набрать очки. Но в итоге команда проиграла, поэтому радоваться нечему.
– Тем не менее, несмотря на поражение, что полезного можно вынести из сегодняшнего матча?
– В первую очередь – самоотдачу. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Не хватило немного концентрации в концовке. Пропустили ненужные шайбы, – сказал Кузнецов.