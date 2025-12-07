На матче «Авангарда» и «Спартака» в КХЛ почтили память Симоняна: «Он объединил всех болельщиков России»

На матче КХЛ почтили память Никиты Симоняна.

На матче КХЛ между «Авангардом » и «Спартаком » (7:5) почтили память Никиты Симоняна.

Игра Фонбет Чемпионате КХЛ прошла в Омске.

Олимпийский чемпион по футболу и лучший бомбардир в истории «Спартака» Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

«На 100-м году жизни ушел из жизни легендарный футбольный нападающий Никита Павлович Симонян.

Эта фигура по-настоящему объединила всех болельщиков России. Память о таких спортсменах не умрет никогда», – сообщили на «G-Drive Арене ».

Скриншот: t.me/hockeyonkp