На матче «Авангарда» и «Спартака» в КХЛ почтили память Симоняна: «Он объединил всех болельщиков России»
На матче КХЛ почтили память Никиты Симоняна.
На матче КХЛ между «Авангардом» и «Спартаком» (7:5) почтили память Никиты Симоняна.
Игра Фонбет Чемпионате КХЛ прошла в Омске.
Олимпийский чемпион по футболу и лучший бомбардир в истории «Спартака» Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.
«На 100-м году жизни ушел из жизни легендарный футбольный нападающий Никита Павлович Симонян.
Эта фигура по-настоящему объединила всех болельщиков России. Память о таких спортсменах не умрет никогда», – сообщили на «G-Drive Арене».
