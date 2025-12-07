Орлов о драке с Пономаревым: «Вася подумал, что я бросил после свистка, хотя я бросил до, судьи подтвердили. Не понял, для чего это надо было»
Даниил Орлов высказался о драке с Василием Пономаревым.
Защитник «Спартака» Даниил Орлов высказался о драке с нападающим «Авангарда» Василием Пономаревым после финальной сирены.
Инициатором потасовки стал игрок омской команды.
– Что произошло в концовке с Василием Пономаревым?
– Вася подумал, что я бросил после свистка, хотя я бросил до свистка, это судьи и подтвердили. Это меня очень сильно удивило.
Я так понял, что у него сразу был замысел подраться, ну а я всегда за команду готов постоять. Неплохая драка получилась, правда, я не понял, для чего это надо было, – сказал Орлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости