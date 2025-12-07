Орлов о драке с Пономаревым: «Вася подумал, что я бросил после свистка, хотя я бросил до, судьи подтвердили. Не понял, для чего это надо было»

Даниил Орлов высказался о драке с Василием Пономаревым.

Защитник «Спартака » Даниил Орлов высказался о драке с нападающим «Авангарда » Василием Пономаревым после финальной сирены.

Инициатором потасовки стал игрок омской команды.

– Что произошло в концовке с Василием Пономаревым?

– Вася подумал, что я бросил после свистка, хотя я бросил до свистка, это судьи и подтвердили. Это меня очень сильно удивило.

Я так понял, что у него сразу был замысел подраться, ну а я всегда за команду готов постоять. Неплохая драка получилась, правда, я не понял, для чего это надо было, – сказал Орлов.